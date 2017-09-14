Футболист "Атлетико": Нас ждет трудная поездка в Азербайджан

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Первая цель заключается в том, чтобы выйти из группы. Нас ждут трудные матчи с "Рома" и "Челси", а также трудная поездка в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист испанского ФК "Атлетико" Коке после ничьи с "Ромой" в Италии в первом туре группового раунда Лиги Чемпионов.

25-летний испанский атакующий полузащитник сообщил, что на встрече с "Рома" им не удалось заработать 3 очка. Он сказал, что они сделали все то, что должны были сделать: "Но этого не хватило, чтобы набрать 3 очка. Линия обороны соперника и вратарь произвели хорошее впечатление. "Рома" - очень хорошая команда".

Отметим, что матч "Карабах" - "Атлетико" состоится 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Вторая встреча между этими клубами пройдет 31 октября в Мадриде.