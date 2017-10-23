Футболист "Атлетико" наказан за поступок на игре с "Карабахом"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Поведение игрока испанского "Атлетико" Янника Карраско на игре против "Карабаха" в Баку в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов дорого ему обошлось.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, главный тренер Диего Симеоне наказал бельгийского полузащитника, который медленно покидал поле при замене на 72-й минуте.

Аргентинский специалист пришел к выводу, что в момент, когда команда нуждалась в голе, 24-летний игрок повел себя пренебрежительно. По этой причине Карраско не взяли на матч с "Селтой" в девятом туре Ла Лиги Испании. В официальном заявлении клуба сообщается, что футболист не вышел на поле из-за травмы колена. Поступок бокового полузащитника Симеоне объяснил недовольством результатом.

Отметим, что сыгравший с "Карабахом" вничью "Атлетико" сумел одолеть "Селту" - 1:0.