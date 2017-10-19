Футболист "Атлетико": "Карабах" все сделал очень хорошо

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Мы знали, что наши дела будут плохи, если не одержим победу в Баку. Теперь для того, чтобы выйти из группы, нам нужно одержать победу во всех оставшихся трех матчах".

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, об этом заявил футболист испанского "Атлетико" Сауль Ньигес, комментируя матч III тура группового раунда Лиги Чемпионов с "Карабахом", завершившийся ничьей.

22-летний полузащитник заметил, что "Карабах" оставил хорошее впечатление. Он сообщил, что "Атлетико" не смог воспользоваться подходящими моментами в начале матча: "Соперник все сделал хорошо. Мы не смогли использовать свои шансы. У нас была возможность забить гол в первые минуты матча. После этого мы будем не просто играть, а стараться от всего сердца. Наше положение ухудшилось. Но мы знаем, что в силах идти вперед. Есть ли у нас проблема с реализацией гола? Мы должны быть спокойными и сдержанными у ворот соперника. Этого у нас нет".

Сауль сказал, что "Атлетико" не выступил в Баку на должном уровне. Он отметил, что они торопились в первые минуты матча: "Мы начали игру с большим желанием и увеличили давление в конце первого тайма. У нас большая команда. Победа в оставшихся 3 матчах в наших руках. Мы будем для этого стараться. Вопрос не в одном игроке. Да, Гризманн способен поменять ситуацию в любой момент. Однако, в целом, команда была не на должном уровне".

Отметим, что очередную игру в Лиге Чемпионов "Карабах" проведет против "Атлетико" 31 октября в Мадриде.