Футболист "Арсенала" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны лучшие футболисты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, звания "Лучший игрок недели" удостоен полузащитник английского "Арсенала" Мохаммед эль-Ненни.

В проведенном официальным сайтом структуры голосовании он набрал 84% голосов.

Последующие места занимают футболист французского "Марселя" Димитри Пайет (10%) и игрок австрийского "Зальцбурга" Амаду Айдара (4%).

Отметим, что "Марсель" встретится с "Зальцбургом", а "Арсенал" с испанским "Атлетико" (Мадрид).