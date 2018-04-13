 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист "Арсенала" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

    Он набрал 84% голосов

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны лучшие футболисты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, звания "Лучший игрок недели" удостоен полузащитник английского "Арсенала" Мохаммед эль-Ненни.

    В проведенном официальным сайтом структуры голосовании он набрал 84% голосов.

    Последующие места занимают футболист французского "Марселя" Димитри Пайет (10%) и игрок австрийского "Зальцбурга" Амаду Айдара (4%).

    Отметим, что "Марсель" встретится с "Зальцбургом", а "Арсенал" с испанским "Атлетико" (Мадрид). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi