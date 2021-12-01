Футболист "Арсенала" отбился от грабителей

На защитника "Арсенала" Габриэля напали, когда он вернулся с другом из ночного клуба.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, грабители напали на 24-летнего футболиста в гараже его дома.

Злоумышленники попытались отобрать автомобиль, часы и мобильный телефон. Один из них начал угрожать бразильцу бейсбольной битой, Габриэль вступил с ним в потасовку, и нападавшие сбежали.

Габриэль и его друг не пострадали.

Габриэль перешел в "арсенал" из французского "Лияля" в сентябре прошлого года за 26 млн евро. За лондонский клуб Габриэль провёл 42 матча и забил 4 гола.