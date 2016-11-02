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    Футболист "Арсенала" Алексис Санчес обвиняется в уклонении от уплаты налогов

    Игрок не заплатил около €1 млн в период с 2012 по 2013 год

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" чилиец Алексис Санчес обвиняется в уклонении от уплаты налогов в период, когда он выступал в составе испанской "Барселоны".

    Как сообщает Report со ссылкой на ББС, прокуратура Барселоны утверждает, что игрок не заплатил около €1 млн в период с 2012 по 2013 год.

    Отмечается, что Санчес использовал офшорную компанию на Мальте, чтобы избежать уплаты налогов.

    Однако агент Санчеса опроверг эту информацию. "Он полностью подчинялся законам той страны, в которой он жил, - говорится в заявлении. - Он полностью рассчитался с налогами".

    Санчес выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Арсенал". В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за лондонский клуб, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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