О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футболист английского клуба получил испанское гражданство

Футболист английского клуба получил испанское гражданство Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства
Футбол
12 мая 2021 г. 18:07
Футболист английского клуба получил испанское гражданство
Эмерик Лапорт

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства.

Как передает Report со ссылкой на Marca, таким образом, 26-летний футболист сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы - 2020. Ранее он принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду.

Лапорт родился во Франции, однако имеет баскские корни. До перехода в "Манчестер Сити" защищал цвета "Атлетика" из Бильбао. На молодежном уровне выступал за французские сборные.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İspaniya yığması Fransada doğulmuş müdafiəçini milliləşdirdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi