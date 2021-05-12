Футболист английского клуба получил испанское гражданство

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства.

Как передает Report со ссылкой на Marca, таким образом, 26-летний футболист сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы - 2020. Ранее он принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду.

Лапорт родился во Франции, однако имеет баскские корни. До перехода в "Манчестер Сити" защищал цвета "Атлетика" из Бильбао. На молодежном уровне выступал за французские сборные.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.