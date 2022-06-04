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Футболист английского клуба подвергся вооруженному нападению

Футболист английского клуба подвергся вооруженному нападению Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял подвергся попытке вооруженного ограбления, находясь на отдыхе в бразильском городе Американа.
Футбол
4 июня 2022 г. 07:55
Футболист английского клуба подвергся вооруженному нападению

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Эмерсон Роял подвергся попытке вооруженного ограбления, находясь на отдыхе в бразильском городе Американа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, футболисту удалось выйти из положения невредимым благодаря полицейскому, который проводил его до машины после серии из 29 выстрелов.

Когда Эмерсон вышел из бара, к нему подошел охранник, представившийся болельщиком, чтобы сделать совместное фото. В этот момент к защитнику подошел мужчина, направивший на игрока пистолет - в попытке украсть его личные вещи. Тогда охранник достал свое оружие, в результате чего началась перестрелка.

Отмечается, что в разгар этих событий 23-летний Эмерсон уже находился в безопасности.

В минувшем сезоне игрок провел за "Тоттенхэм" 41 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Подопечные Антонио Конте финишировали в Английской премьер-лиге (АПЛ) на четвертом месте, которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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