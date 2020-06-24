​Футбол в Нидерландах с осени будет проходить со зрителями

Болельщики в ограниченном количестве смогут посещать футбольные стадионы в Нидерландах в следующем сезоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, комментарий которого приводит Reuters.

Болельщикам будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также воздерживаться от пения и криков на трибунах.

По словам Рютте, смягчение ограничений обусловлено замедлением роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Напомним, что Чемпионат Нидерландов был досрочно завершен 24 апреля из-за пандемии. Было принято решение не определять победителя турнира, а также распределить путевки в еврокубки согласно местам в турнирной таблице. Первое место занял "Аякс", который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, финишировавший вторым АЗ начнет со второго квалификационного раунда главного еврокубка. "Фейенорд" примет участие в групповой стадии Лиги Европы, ПСВ и "Виллем II" - во втором квалификационном раунде.