О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футбол стал четвертым по популярности видом спорта в США

Футбол стал четвертым по популярности видом спорта в США Футбол набирает популярность в США.
Футбол
12 декабря 2021 г. 14:32
Футбол стал четвертым по популярности видом спорта в США

Футбол набирает популярность в США.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Аналитики считают, что футбол превзошёл хоккей по популярности в североамериканской стране. Крупная сделка на 2 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,3 млрд евро), заключённая между английской Премьер-лигой и американской телекомпанией NBC, также отражает рост популярности футбола. В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике, что тоже может поспособствовать росту популярности этого вида спорта в регионе.

«Сегодня футбол — четвёртый по популярности вид спорта в США. Футбол опережает хоккей, его популярность растёт. Это является одной из причин, почему NBC платит за контракт так много», — отметил специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

Исследование, проведённое компанией Ampere Analysis, показывает, что 49% американских любителей спорта любят смотреть футбол по телевизору, в то время как за хоккеем с шайбой следят лишь 37% опрошенных американцев. В первой тройке видов спорта по популярности в США находятся американский футбол, баскетбол и бейсбол.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da futbolun populyarlığı artıb

Самое важное

Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи
11 декабря 2021 г. 12:12
В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19
В Азербайджане у сотрудников госорганов будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19
11 декабря 2021 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi