Футбол стал четвертым по популярности видом спорта в США

Футбол набирает популярность в США.

Футбол набирает популярность в США.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Аналитики считают, что футбол превзошёл хоккей по популярности в североамериканской стране. Крупная сделка на 2 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,3 млрд евро), заключённая между английской Премьер-лигой и американской телекомпанией NBC, также отражает рост популярности футбола. В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике, что тоже может поспособствовать росту популярности этого вида спорта в регионе.

«Сегодня футбол — четвёртый по популярности вид спорта в США. Футбол опережает хоккей, его популярность растёт. Это является одной из причин, почему NBC платит за контракт так много», — отметил специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

Исследование, проведённое компанией Ampere Analysis, показывает, что 49% американских любителей спорта любят смотреть футбол по телевизору, в то время как за хоккеем с шайбой следят лишь 37% опрошенных американцев. В первой тройке видов спорта по популярности в США находятся американский футбол, баскетбол и бейсбол.