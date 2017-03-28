Футбольный стадион горит в Шанхае

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Шанхае загорелся футбольный стадион "Хункоу" вместимостью 33 тысячи человек.

Как передает Report, по данным администрации шанхайского метро, ближайшие к стадиону выходы из подземки были перекрыты.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. На фотографиях, которые публикует сайт, видны столбы густого дыма и языки пламени в одной из частей стадиона. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причина возгорания устанавливается.

Стадион "Хункоу" является домашней ареной футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа".