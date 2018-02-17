Футбольный матч в Уэльсе был прерван из-за землетрясения

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Матч чемпионата Уэльса по футболу между командами "Порт Толбот" и "Таффс Велл" был приостановлен на несколько минут из-за землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Independent.

Британская геологическая служба (BGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 4,4 балла было самым большим в Великобритании за последнее десятилетие. Город Порт-Толбот находится в 20 километрах от эпицентра. В результате инцидента никто не пострадал.

После остановки матч продолжился и завершился победой "Порт-Толбота" со счетом 2:1.