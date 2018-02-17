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    Футбольный матч в Уэльсе был прерван из-за землетрясения

    Землетрясение магнитудой 4,4 балла было самым большим в Великобритании за последнее десятилетие

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Матч чемпионата Уэльса по футболу между командами "Порт Толбот" и "Таффс Велл" был приостановлен на несколько минут из-за землетрясения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Independent.

    Британская геологическая служба (BGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 4,4 балла было самым большим в Великобритании за последнее десятилетие. Город Порт-Толбот находится в 20 километрах от эпицентра. В результате инцидента никто не пострадал.

    После остановки матч продолжился и завершился победой "Порт-Толбота" со счетом 2:1.

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