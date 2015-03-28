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    ​Футбольный матч Черногория — Россия повторно прекращен

    Отборочный матч Евро-2016 не будет доигран из-за беспорядков

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 между сборными Черногории и России повторно остановлен.

    Как передает Report, после того, как Роман Широков на 66-й минуте не реализовал пенальти, на поле вспыхнула стычка между игроками.

    Арбитры приняли решение увести команды в подтрибунное помещение.

    Уже на первой минуте с трибун стадиона в голкипера россиян Игоря Акинфеева был брошен файер. Встреча была остановлена, а Акинфеев покинул поле на носилках. Спустя некоторое время игра возобновилась.

    Матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 между сборными Черногории и России не будет доигран.

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