Футбольный матч бывших звезд "Барселоны" и "Реала" прошел на стадионе в Бейруте - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Матч легендарных футболистов испанских клубов "Барселона" и "Реал" состоялся на стадионе имени Камиля Шамуна в ливанской столице.

Как передает Report, товарищеский матч ветеранов завершился со счетом 3:2 в пользу бывших игроков "Барселоны".

За поединком наблюдало 38 тысяч зрителей.

Голы у победителей забили Людовик Жюли (дважды) и Симау Саброза, три результативные передачи отдал легендарный бразилец Роналдиньо. В составе "Реала" отличились Фернандо Санс и Франческо Герреро.