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    Футбольный матч бывших звезд "Барселоны" и "Реала" прошел на стадионе в Бейруте - ВИДЕО

    За поединком наблюдало 38 тысяч зрителей

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Матч легендарных футболистов испанских клубов "Барселона" и "Реал" состоялся на стадионе имени Камиля Шамуна в ливанской столице.

    Как передает Report, товарищеский матч ветеранов завершился со счетом 3:2 в пользу бывших игроков "Барселоны".

    За поединком наблюдало 38 тысяч зрителей.

    Голы у победителей забили Людовик Жюли (дважды) и Симау Саброза, три результативные передачи отдал легендарный бразилец Роналдиньо. В составе "Реала" отличились Фернандо Санс и Франческо Герреро.

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