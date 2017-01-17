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    Футбольный клуб "Ювентус" представил новый логотип команды

    Новый логотип представил президент клуба Джанни Аньелли

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Ювентус" официально представил новый логотип и визуальное оформление команды.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Закрытая для журналистов презентация прошла в понедельник вечером и транслировалась в прямом эфире на официальном сайте клуба. Новый логотип представил президент клуба Андреа Аньелли, заявив, что он будет использоваться с июля 2017 года.

    "Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути", - сказал президент.

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