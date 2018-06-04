Футбольный клуб "Сумгайыт" подписал контракт с одним футболистом и распрощался с другим

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сумгайыт" продлил срок контракта с одним из футболистов.

Как сообщили Report в клубе, Раиль Меликов и в сезоне 2018/2019 будет играть за "город молодежи". Меликов еще на один сезон останется в команде, где играет с 2016 года. 32-летний защитник в минувшем сезоне провел в составе "Сумгайыта" 22 игры, находясь на после 1784 минуты.

В скором времени с вратарем Мехти Джаннатовым подпишут новое соглашение. С полузащитником Кямраном Мирзоевым не продлен истекший договор.

Отметим, что в летний сезон "Сумгайыт" продлил контракты с защитниками Вургуном Гусейновым и Бахтияром Гасанализаде, а также полузащитником Джавидом Тагиевым. Нападающий Амиль Юнанов и Азер Салахлы покинули клуб, Фархад Велиев же завершил карьеру.