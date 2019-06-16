Футбольный клуб "Нефтчи" осуществил очередной трансфер - ВИДЕО

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" осуществил трансфер ещё одного футболиста.

Как передаёт Report со ссылкой на официальный сайт клуба, французский нападающий Стивен Жозеф-Монроз был подписан клубом на срок в 2 года. Двадцативосьмилетний форвард будет играть в команде под номером 28.

Предыдущим клубом Жозеф-Монроза была азербайджанская "Габала" (2017-2019). До этого французский нападающий играл в таких клубах как "Ланс" (Франция, 2008-2011), "Шатору" (2010), "Брест" (2015-2017), "Кортрейк" (Бельгия, 2011-2012) и "Генк" (2012-2015). Футболист становился обладателем кубка Бельгии (2013) и Азербайджана (2019), а также выступал в сборных U-18, U-19, U-20, U-21 Франции.

Отметим, что Жозеф-Монроз стал третьим футболистом, перешедшим из "Габалы" в "Нефтчи" после защитника Воислава Станковича и форварда Рауфа Алиева. Вместе с тем, в лагерь "чёрно-белых" вернулся полузащитник Дарио Фредерико.