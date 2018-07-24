Футбольный клуб "Кяпяз" продолжит свою деятельность

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Занявший последнее место в сезоне 2017/2018 в Премьер-лиге Азербайджана по футболу клуб "Кяпяз" продолжит свою деятельность.

Как сообщает Report, об этом после состоявшегося сегодня заседания исполнительного комитета заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он сказал, что гянджинская команда в сезоне 2018/2019 будет выступать в I дивизионе.