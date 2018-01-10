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    Футбольный клуб "Кешля" пригласил на просмотр бывшего футболиста сборной Камеруна

    Столичный клуб оценивает Херве Тчами

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Бакинский футбольный клуб "Кешля" пригласил на просмотр бывшего футболиста сборной Камеруна.

    Как сообщает Report, это Херве Тчами. Последним местом работы воспитанника немецкого клуба "Герта", 30-летнего левого полузащитника стала команда Саудовской Аравии "Хаджер".

    В составе сборной Камеруна Тчами провёл 1 матч, в своей карьере он играл в польских клубах "Заглембе", "Погон", венгерском "Солинок", "Гонвед", шведском "Варнамо", алжирском "Бель-Аббес", оманском "Аль-Оруба", португальском "Фейренсе" и турецком "Гиресунспор".

    Отметим, что на просмотр "Кешля" пригласил еще одного футболиста из Сербии. Однако, его имя пока не разглашается.

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