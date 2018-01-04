Футбольный клуб "Габала" распространил заявление в связи с Махиром Мадатовым - ВИДЕО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Габала" распространил заявление в связи с футболистом "Карабаха" и сборной Азербайджана Махиром Мадатовым.

Как сообщает Report, "красно-черные" выразили протест выступлению 21-летнего нападающего 31 декабря в передаче "Зимняя сказка" в эфире телеканала CBC Sport.

В заявлении говорится, что Мадатов в формате передачи, рассказывая интересную историю, в качестве темы выбрал диалог главного тренера "Габалы" Романа Григорчука с футболистами и своеобразно его представил.

Спортивный Клуб "Габала" расценивает это выступление футболиста, как безответственный, неэтичный шаг, не подобающий профессиональному спортсмену, и осуждает распространение вымышленной истории и неудачное желание превратить это в объект насмешек: "Мы считаем, что такие необдуманные заявления, выставление на посмешище главного тренера Романа Григорчука, наряду с нанесением ущерба его имиджу и имиджу клуба, служит формированию ошибочного мнения среди общественности. Учитывая все это, мы ожидаем от клуба "Карабах" принятия мер в отношении молодого футболиста, принесения извинений клубу "Габала" и Григорчуку за проявленное Махиром Мадатовым неуважение".