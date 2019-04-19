Футбольный клуб "Габала" лишился услуг основного голкипера

Клуб "Габала" понёс серьёзную потерю в матче с "Зиря" в XXV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, на 45 минуте Дмитрий Безотосный подскользнулся и повредил ногу. Несмотря на медицинское вмешательство, украинский игрок не смог продолжить выступление. Покинувшего поле 26-летнего голкипера сменил Анар Назиров. Состояние основного вратаря прояснится после медицинского обследования.

Отметим, что в настоящее время "Габала" лидирует после первого тайма со счетом 1:0.