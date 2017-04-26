Футбольный клуб "Бурсаспор" не знает о сроках контракта Роберта Просинечки с АФФА

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Турецкий футбольный клуб "Бурсаспор" не знает о сроках действующего контракта между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки.

Как сообщает Report со ссылкой на приближенный клубу сайт "bursa.com", "крокодилы" полагают, что нынешний контракт хорватского специалиста закончится в июне. На самом же деле он остается в силе до конца 2017 года.

В связи с неудачным выступлением команды в Суперлиге в нынешнем сезоне, руководство "Бурсаспор" снова рассматривает кандидатуру Р. Просинечки, желая распрощаться с нынешним главным тренером Мутлу Топчу. Президент клуба Али Ай в следующем сезоне хочет видеть во главе команды именно главного тренера азербайджанской сборной.

Отметим, что в январе вице-президент "Бурсаспор" заявил об окончании переговоров с Р. Просинечки и о том, что было достигнуто соглашение. Однако генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов поставил точку в этом вопросе, заявив что хорватский специалист останется у руля азербайджанской сборной до окончания срока контракта.

Р. Просинечки заключил контракт с АФФА 3 декабря 2014 года сроком на 3 года.