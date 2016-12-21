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    Футбольный клуб АЗАЛ расстается еще с одним легионером

    Зимой команду покинут 6-7 футболистов

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский клуб АЗАЛ расстается с двумя футболистами.

    Об этом Report сообщил вице-президент клуба Фикрет Гусейнов.

    По его словам, по обоюдному согласию будет прекращен контракт, заключенный защитником из США Аданом Коронада: "Адан должен покинуть клуб по личным делам. Поэтому мы расторгнем контракт по обоюдному согласию. Он может выйти на поле на ответном матче с "Габалой" в ¼ финала кубка Азербайджана. А после игры наши пути разойдутся".

    Официальный представитель клуба сказал, что они расстанутся еще с одним легионером: "Мы расстаемся и с Фоком Брайном. В целом, АЗАЛ покинут 6-7 футболистов". 

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