Футбольный клуб "Арсенал" лишился Генриха Мхитаряна

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в групповом раунде Лиги Европы, футбольный клуб "Арсенал" остался без двух футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, Генрих Мхитарян и Сократис Папастатопулос могут пропустить очередной матч в Кубке лиги против "Брентфорда". Неизвестно время возвращения на поле полузащитника сборной Армении, получившего травму правой ноги в матче с "Ворскла" в первом туре Лиги Европы. Остается под вопросом участие Мхитаряна, пропустившего матч шестого тура Английской премьер-лиги, 4 октября в Баку в матче "Арсенал" - "Карабах" второго тура Лиги Европы.

Греческий защитник Сократис Папастатопулос получил травму колена в матче с "Эвертоном". Положение Мхитаряна и Папастатопулоса будет еще раз рассмотрено накануне матча с "Брентфордом".

Ранее стало известно, что защитник Лоран Косельни не примет участие в матче с "Карабахом".

Отметим, что матч состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:55.

Манаф Гасымбейли