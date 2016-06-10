Турецкий футбольный эксперт: Вполне возможно, что мы можем стать и чемпионами Европы

Стамбул. 10 июня. REPORT.AZ/ Известные представители турецкого футбола сегодня поделились своими впечатления по поводу чемпионата Европы.

В заявлении турецкому бюро Report, бывший судья и футбольный комментатор Ахмет Чакар и комментатор телеканала NTVSpor Мерт Айдын заявили, что турецкие футболисты попали в сложную группу.

По мнению А.Чакара, для турецкой сборной выход из группы не будет прост: "Две команды намного опережают нашу сборную. Мы вынуждены одержать победу либо над Хорватией, либо над Чехией. Думаю, что обыграть Испанию непросто. Конечно же, Турция не раз проходила аналогичное испытание. У нас есть "сюрпризная" команда. Я затрудняюсь сказать, на что мы способны на чемпионате".

М.Айдын считает, что турецкой команде хотелось бы встретиться с более простыми соперниками. По его мнению, предоставление возможности для прохождения в 1/8 финала командам, занявшим 3-е место, показав лучший результат в 4-х из 6-ти групп, является положительным моментом: "Считаю, что перейти на очередной этап можно и с ничьей на двух играх. Мы можем расценить это как шанс. Мы можем занять 2-ое место в группе, если не тремя, то четырьмя очками. Это откроет нашей команде дорогу".

Забив голы на последней минуте в ЕВРО-2008, сборной Турции удалось превзойти Чехию и Хорватию. В результате, команда завершила чемпионат бронзовой медалью. На этот раз турецкая команда попала в ту же группу, что и обе сборные. По мнению экспертов, их соперники не выйдут на игры с Турцией, чтобы отомстить за поражения.

А.Чакар считает, что во время игры не должно быть чувства мести: "Смотреть на Хорватию как на одну из обычных команд, было бы не правильно. 5-6 футболистов этой команды играют в сильнейших командах мира. К примеру, победитель Лиги чемпионов, игрок из "Реал Мадрида" Лука Модрич, последний обладатель Супер кубка УЕФА, выступающий в "Барселоне" Иван Ракитич, нападающий чемпиона Италии "Ювентуса" Марио Манджукич, капитан украинского "Шахтера" Дарио Срна являются мировыми звездами. Они намного сильнее нас. Однако, в футболе бывают неожиданные обороты".

М.Айдын напомнил, что после ЕВРО-2008 сборная Турции встретилась с обеими командами: "На чемпионате Европы 2012 года Хорватия превзошла нас на этапе "плей-офф". То есть, еще тогда они отомстили. Мы были в одной и той же группе с Чехией и на отборочном этапе ЕВРО-2016. Они одержали над нами победу будучи в нашей стране, а мы победили во время поездки. С этой точки зрения соперники выйдут на игру с Турцией не с чувством мести, а более степенно и решительно. Вполне возможно, что после 2-го тура ничья будет считаться хорошим результатом как для Турции, так и для Чехии. Однако, скорее всего, встреча с чехами станет решающим матчем". Находящаяся в группе сборная Испании стала победителем двух последних чемпионатов Европы.

На вопрос "Если Турции удастся одержать победу над таким соперником, станет ли ее целью чемпионство?", эксперты ответили неоднозначно. А.Чакар сказал, что от турецкой команды всегда можно ждать сюрпризов: "Если нам удастся выйти из группы, судьба очередных этапов решится за одну игру. Это означает, что имея превосходство в пенальти на завершившейся ничьей встрече, мы перейдем еще один этап. Мы всегда ждем сюрприз от турецкой сборной. Вполне возможно, что Турция может стать и чемпионом".

По мнению М.Айдына, первая цель должна заключаться лишь в выходе из группы: "У Турции нет такой школы, как Германия, Франция, Испания, чтобы думать о чемпионстве с самого начала. Естественно, наши футболисты могут иметь такую цель, однако мы смотрим на вопрос более реально. Мне бы очень хотелось, чтобы наша команда одержала победу над Испанией". В конце интервью оба специалиста заявили о желании видеть сборную Азербайджана на больших аренах. Отметим, что находящаяся в группе D сборная Турции 12 июня встретится с Хорватией, 17 июня - с Испанией, 21 июня - с Чехией.