Футбольные команды выполнили 52 удара в послематчевой серии пенальти в Чехии

Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ В футбольном матче между "Батов-1930" и "Фриштак", клубами пятого по силе дивизиона чемпионата Чехии, команды выполнили 52 удара в послематчевой серии пенальти.



Как передает Report, об этом сообщает чешский портал Fotbal.idnes.



Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти была зафиксирована победа клуба "Батов-1930" со счетом 22:21.



"Я сразу понял, что мы установили рекорд. Честно говоря, после 20-й серии ударов мне захотелось уже уехать домой", - признался президент "Фриштака" Вратислав Рудольф.



Отмечается, что чехи установили мировой рекорд по длительности послематчевой серии пенальти. Предыдущее высшее достижение было показано 23 января 2005 года в матче Кубка Намибии, когда "КК Пэлас" и "Сивикс" нанесли 48 ударов, и "Пэлас" одержал победу со счетом 17:16.