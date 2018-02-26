Футбольные фанаты разбили лицо тренеру "Олимпиакоса" перед матчем с ПАОК - ФОТО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Матч греческой Суперлиги ПАОК - "Олимпиакос" был отменён после того, как главный тренер гостей Оскар Гарсия пострадал от предмета, брошенного в него с трибун стадиона в Салониках.

Как передает Report, об этом сообщает Cadena Ser.

За несколько минут до начала игры фанаты ПАОК бросили в испанского специалиста рулон бумаги, который используется для кассовых аппаратов. Посторонний предмет попал в лицо тренеру. В результате у него разбита губа.

Гарсии оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу, где проведёт ночь в качестве меры предосторожности.