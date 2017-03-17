 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футбольную сборную Италии впервые возглавит женщина

    Патриция Панико - десятикратный чемпион Италии

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Впервые в истории итальянского футбола одну из мужских сборных страны возглавит женщина. Как сообщает Report со ссылкой на La Repubblica, Патриция Панико будет руководить сборной до 16 лет в двух матчах, в том числе против команды Германии.

    Она помощник главного тренера Даниэле Дзоратто. В календаре игр сборных получилась накладка. Дзоратто будет работать со сборной игроков до 19 лет, а младшую команду временно возглавит его ассистентка.

    Патриция Панико сыграла 196 матчей за женскую национальную сборную Италии, в составе которой участвовала в чемпионате мира 1999 года и пяти отборочных кампаниях. Она десятикратный чемпион Италии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi