Футбольную сборную Италии впервые возглавит женщина

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Впервые в истории итальянского футбола одну из мужских сборных страны возглавит женщина. Как сообщает Report со ссылкой на La Repubblica, Патриция Панико будет руководить сборной до 16 лет в двух матчах, в том числе против команды Германии.

Она помощник главного тренера Даниэле Дзоратто. В календаре игр сборных получилась накладка. Дзоратто будет работать со сборной игроков до 19 лет, а младшую команду временно возглавит его ассистентка.

Патриция Панико сыграла 196 матчей за женскую национальную сборную Италии, в составе которой участвовала в чемпионате мира 1999 года и пяти отборочных кампаниях. Она десятикратный чемпион Италии.