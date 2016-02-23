​Футбольная общественность посетила могилу Анатолия Банишевского

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В 70-ую годовщину со дня рождения покойного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского руководство АФФА и клуба "Нефтчи", ветераны футбола, представители футбольной общественности посетили его могилу, возложили венки и цветы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, генсек федерации Эльхан Мамедов и председатель Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев рассказали о заслугах А.Банишевского в развитии азербайджанского футбола.

Член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов и ветеран футбола Чингиз Исмаилов поделились воспоминаниями.

Выступившая от имени семьи А.Банишевского его супруга выразила признательность за оказанное внимание.

Отметим, что А.Банишевский считается одним из талантливых азербайджанских футболистов. Долгие годы он играл в составе "Нефтчи", выступал в сборной СССР, считался одним из сильнейших футболистов своего времени. А.Банишевский скончался 10 декабря 1997 года.