Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Карабах" отправилась в Турцию на тренировочные сборы.

Как сообщает Report, азербайджанский представитель, который пройдет подготовку в Анталье, утром отправился в поездку из международного аэропорта Гейдар Алиев.

Коллектив под руководством Гурбана Грбанова в период сборов проведет 6 проверочных игр. Первый матч состоится 17 января против российского клуба "Кубань", а спустя 3 дня - польской команды "Лехия".

25 января запланировано две игры. Последний чемпион сначала встретится с македонским "Шкупи", после же с украинским клубом "Мариуполь". 29 января агдамцы померятся силами с представителем Боснии и Герцеговины - "Сараево", 3 февраля они проведут матч против черногорской команды "Младость".

Отметим, что "Карабах" отправился на сезон как "зимний победитель". Представитель города Агдам после 14 туров занимает 1 место с 37 очками, опережая ближайшего соперника на 6 очков.