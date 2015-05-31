​Футбольная команда из деревни пробилась в высшую лигу Польши

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Команда «Термалика» из деревни Нечеча, в которой проживает 750 человек, за тур до конца гарантировал себе выход в высшую лигу чемпионата Польши.

Как передает Report со ссылкой на Sport.pl, это произошло после победы со счетом 2:0 над «Погонью» из Седльце.

Клуб был основан в 1922 году. Начиная с сезона-2010/11, «Термалика» играла в первом дивизионе Польши.