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    ​Футбольная команда из деревни пробилась в высшую лигу Польши

    Это произошло после победы со счетом 2:0 над Погонью из Седльце

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Команда «Термалика» из деревни Нечеча, в которой проживает 750 человек, за тур до конца гарантировал себе выход в высшую лигу чемпионата Польши.

    Как передает Report со ссылкой на Sport.pl, это произошло после победы со счетом 2:0 над «Погонью» из Седльце.

    Клуб был основан в 1922 году. Начиная с сезона-2010/11, «Термалика» играла в первом дивизионе Польши.

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