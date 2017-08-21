Федерация футбола Украины прекратила сотрудничество с Пьерлуиджи Коллиной

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Знаменитый итальянский бывший рефери Пьерлуиджи Коллина покинул пост куратора Судейского комитета Федерации футбола Украины.

Как сообщает Report, информацию распространил телеканал "Futbol 24".

По информации, ФФУ рассталась с 57-летним специалистом по обоюдному согласию.

Отмечается, что Пьерлуиджи Коллина работал на этой должности с 2010 года. Он также возглавляет Судейский комитет ФИФА. Рассудивший в 1999 году финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира 2002 года, Пьерлуиджи Коллина 6 раз избирался лучшим футбольным арбитром мира.