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АФФА наказала футболиста-бомбардира

Дисциплинарный комитет АФФА наказал футболиста "Сабаха" Марко Девича на одну игру.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, причиной этому стало получение украинским футболистом второй желтой карточки и отстранение с поля на 29-й минуте домашней игры с "Сумгайытом" в XXI туре Премьер-лиги Азербайджана. Клуб из-за этого был оштрафован на 200 манатов.

"Сумгайыт" выплатит 800 манатов из-за получения игроком желтой карточки. Клуб "Зиря" понес такой же ущерб из-за того, что 4 футболиста получили желтые карточки на домашней игре с "Кешля".

Отметим, что М.Девич в сезоне 2007/2008 в составе "Металлиста" стал бомбардиром Премьер-лиги Украины, забив 19 голов. В текущем чемпионате он забил 7 голов и получил 2 красные карточки.

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