Футбольная Ассоциация Англии внесла изменения в формат Кубка

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Начиная с четвертьфинальных матчей Кубка Англии будет проведен эксперимент.

Как передает Report, клубам разрешат дополнительную замену.

Тестирование будет запущено начиная с матчей четвертьфинала в рамках Кубка Англии. У клубов появится право делать четвертую замену в том случае, если матч перейдет в дополнительное время.

Кубок Англии разыгрывается с 1871 года. За это время Футбольная Ассоциация крайне не охотно соглашалась на нововведения и изменения в формате турнира.

Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут с 11 по 13 марта.