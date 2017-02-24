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    Футбольная Ассоциация Англии внесла изменения в формат Кубка

    Начиная с четвертьфинальных матчей Кубка будет проведен эксперимент

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Начиная с четвертьфинальных матчей Кубка Англии будет проведен эксперимент.

    Как передает Report, клубам разрешат дополнительную замену.

    Тестирование будет запущено начиная с матчей четвертьфинала в рамках Кубка Англии. У клубов появится право делать четвертую замену в том случае, если матч перейдет в дополнительное время.

    Кубок Англии разыгрывается с 1871 года. За это время Футбольная Ассоциация крайне не охотно соглашалась на нововведения и изменения в формате турнира.

    Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут с 11 по 13 марта.

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