Футбол могут исключить из программы летней Олимпиады

Футбол могут исключить из программы летней Олимпиады, если ФИФА осуществит переход на проведение чемпионатов мира раз в два года.

Футбол могут исключить из программы летней Олимпиады, если ФИФА осуществит переход на проведение чемпионатов мира раз в два года.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал предварительный список видов спорта, которые войдут в программу летних Олимпийских игр 2028 года. Отметим, эта Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе (США) с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Футбол включен в этот список со следующим примечанием: "МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр".

Ранее в ФИФА заявили о намерении проводить чемпионат мира по футболу каждые два года с 2026 года. Против данной идеи выступили УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Ближайший чемпионат мира пройдет в этом году в Катаре с 21 ноября по 17 декабря. На данный момент известны 15 участников мундиаля. Вакантными остались 17 мест. Этот мундиаль станет последним, в котором примут участие 32 национальные команды.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, будут соревноваться уже 48 сборных команд. На групповом этапе они будут поделены на 16 групп по 3 команды в каждой.