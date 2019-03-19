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"Футбол для дружбы" открыл седьмой сезон

Стартовал седьмой сезон Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", реализуемой ПАО "Газпром", официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA. 

Как сообщает Report, финальные мероприятия пройдут в столице Испании, Мадриде, с 28 мая по 2 июня. Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

Мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, ежегодно принимают участие в "Футболе для дружбы", продвигая Девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

В рамках седьмого сезона "Футбола для дружбы" будут организованы мероприятия в разных странах мира. Во время Открытой жеребьевки будет определен состав смешанных Международных сборных Дружбы. В рамках экологической инициативы программы сборные будут названы в честь редких и исчезающих видов животных. Также состоится празднование Международного дня "Футбола для дружбы" – дети и взрослые из разных стран поддержат проект, примут участие в матчах дружбы и открытых уроках, а также повяжут Браслеты дружбы – официальный символ, представляющий собой синюю и зеленую нити, которые олицетворяют мирное небо над головой и цвет футбольного поля.

Юные журналисты из разных уголков планеты попробуют свои силы в Международном детском пресс-центре,освещая мероприятия нового сезона "Футбола для дружбы". Ребята приобретут необходимые навыки профессии репортера, смогут применить новые знания во время финальных событий, а также получат возможность поработать с ведущими СМИ мира в качестве внештатных корреспондентов.

Среди юных участников в этом году будут не только журналисты, игроки и тренеры, но и Юные рефери – учащиеся судейских школ из разных стран. Все они на несколько дней станут частью Международного лагеря дружбы и посетят спортивные и образовательные мероприятия: воркшопыот известных футболистов, занятия под руководством Юных тренеров, а также мастер-классы и игры в рамках Школы "Девяти ценностей".

В ходе финальных мероприятий пройдет Международный форум "Футбола для дружбы".Главным событием программы станет Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого состоится в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор. В завершение седьмого сезона проекта "Футбола для дружбы" участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

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