Футболист "Габалы": В случае победы над "Андерлехт" нам обещали вознаграждение в 15 тыс. евро

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В СМИ Хорватии опубликована статья о хорватском футболисте, легионере клуба "Габала" Филипе Озобиче.

Как сообщает Report, хорватский журналист взял у футболиста интервью в ресторане, где в основном подают блюда бразильской кухни.

Официант заведения сказал, что их частым посетителем бывает и главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки.

В статье первым делом коснулись карьеры Озобича. Затем своими мыслями делится помощник главного тренера нашей сборной Гордан Циприч, который сожалеет о том, что 25-летний полузащитник не был приглашен в сборную Хорватии.

Р. Просинечки выразил удовлетворение выступлениями футболиста как в Премьер-лиге, так и в Лиге Европы: "Он отличный игрок и один из лучших выступающих на чемпионате футболистов. То, что Филип приехал сюда играть,удивительно".

Главный менеджер клуба Заур Азизов сказал, что Озобич уже является азербайджанцем и они считают его своим.

Далее в статье говорится о желании "Габалы" провести игры еврокубка на Габалинском городском стадионе. Там есть учебно-тренировочная база, 6 отелей и горнолыжный курорт.

Говоря о Баку Озобич сказал: "Баку - большой и фантастический город. Я влюбился в него еще во время первого приезда. Здесь очень красиво, комфортно и созданы идеальные условия для игры в футбол . Я в Азербайджане 5 месяцев и доволен всем. Верю в успешность своей дальнейшей карьеры".

Футболист также коснулся предстоящего в Баку матча с "Андерлехт" в V туре группового этапа Лиги Европы. Он заявил, что в случае победы команды, им обещали вознаграждение в 15 тыс. евро.

В конце статьи Озобич также коснулся чемпионата Хорватии.