"Фулхэм" досрочно вышел в английскую Премьер-лигу

В матче 43-го тура английского Чемпионшипа "Фулхэм" принимал "Престон Норт Энд".

В матче 43-го тура английского Чемпионшипа "Фулхэм" принимал "Престон Норт Энд".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На девятой минуте встречи счет открыл нападающий "Фулхэма" Александр Митрович. На 34-й минуте полузащитник Фабиу Карвалью упрочил преимущество хозяев. Через семь минут Митрович оформил дубль и установил итоговый счет встречи.

"Фулхэм" набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2021/2022. Таким образом, за три тура до конца нынешнего розыгрыша турнира лондонский клуб стал недосягаем для занимающего третье место "Хаддерсфилда" (73) и досрочно вышел в английскую Премьер-лигу. "Престон Норт Энд" (58) - на 15-м месте.