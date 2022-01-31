Фрэнк Лэмпард возглавил "Эвертон"

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 43-летний специалист подписал контракт до июня 2024 года.

Предыдущим местом работы Лэмпарда был "Челси", из которого специалист ушел в январе 2021 года.

Ранее он вел переговоры с "Кристал Пэлас", "Астон Виллой" и "Норвичем", но по разным причинам не был назначен ни в один из этих клубов.

"Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 20 матчах 19 очков.