Рибери нагрубил болельщикам, упрекнувшим его за "золотой стейк" - ВИДЕО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Вингер «Баварии» Франк Рибери резко ответил на критику в свой адрес, которая посыпалась на него пару дней назад.

Как передает Report, причиной тому стало видео Рибери из ресторана известного шеф-повара Нусрета Гекчепо прозвищу Salt Bae.

Француз заказал себе стейк, покрытый тонким слоем золота. Стоимость этого блюда составляет 1200 евро, что вызвало негодование у некоторых болельщиков и СМИ.

В ответ футболист опубликовал в Twitter обращение, в котором назвал критиков "завистниками", появившимися на свет "из-за порванного презерватива", а также оскорбил их родственников.