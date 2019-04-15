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Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре

Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре
© Reprot/Firi Salim

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Катаре.

Как сообщает Report в Kicker, летом 36-летний футболист с большой вероятностью присоединится к "Аль-Садду", за который выступает бывший хавбек "Барселоны" Хави.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. За 12 лет в составе мюнхенской команды он успел завоевать 22 трофея, среди которых восемь титулов чемпиона Германии, пять Кубков страны и один трофей Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне 36-летний француз принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 3 результативные передачи.

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