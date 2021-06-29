Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов

Франк де Бур покинул должность главного тренера национальной команды Нидерландов по футболу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Нидерландов.
27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2.
"Мы не смогли достичь цель, которую ставили перед стартом чемпионата Европы, - сказал де Бур. - Когда мне предложили возглавить сборную Нидерландов в 2020 году, я понимал, что люди будут требовать от нас результата, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня и команду. После неудачного выступления давление только усиливалось", - сказал де Бур.