Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов

Франк де Бур покинул должность главного тренера национальной команды Нидерландов по футболу.

Франк де Бур покинул должность главного тренера национальной команды Нидерландов по футболу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Нидерландов.

27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2.

"Мы не смогли достичь цель, которую ставили перед стартом чемпионата Европы, - сказал де Бур. - Когда мне предложили возглавить сборную Нидерландов в 2020 году, я понимал, что люди будут требовать от нас результата, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня и команду. После неудачного выступления давление только усиливалось", - сказал де Бур.