Французы чуть не сорвали пресс-конференцию своего тренера

Москва. 16 июля. REPORT.AZ/ Игроки сборной Франции ворвались на послематчевую пресс-конференцию Дидье Дешама и облили всех шампанским.

Как сообщает российское бюро Report, через 5 минут после начала пресс-конференции тренера Дешама, французские игроки ворвались в зал с криками "Дидье!" и начали обливать своего тренера шампанским.

Некоторые из игроков залезли на стол и плясали на нём. После ухода игроков пресс-конференция продолжилась. Дидье Дешам сразу же извинился и сказал, что уже 3 раза успел поменять на себе одежду.

"Они конечно немного дурные. Пока не дают себе отчет, что стали чемпионами. Это изменит их жизнь навсегда", - прокомментировал тренер действия своих подопечных.

Он отметил, что важная часть успеха его команды кроется в психологии.

"Важная часть работы тренера - это психологическая. Игроки должны чувствовать себя частью коллектива. Они понимают, что это делается для их блага, независимо от того выходят на поле или нет", - сказал французский специалист.

Вспомнив себя 20-летней давности, когда держал над головой Кубок чемпионов мира, Дешам отметил, что сегодня в первую очередь радуется за молодых игроков.

"Мне гораздо важнее видеть радость на лицах моих игроков. Тогда были молодой Трезеге и Анри. В их глазах была такая же радость", - сказал чемпион мира.

Напомним, что сборная Франции обыграла в финальном матче сборную Хорватии и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.