Французский суд оставил в силе запрет на ношение хиджаба футболистками

Верховный административный суд (суд высшей инстанции) Франции принял окончательное решение по иску, поданному мусульманскими футболистками против Федерации футбола Франции (ФФФ).

Верховный административный суд (суд высшей инстанции) Франции принял окончательное решение по иску, поданному мусульманскими футболистками против Федерации футбола Франции (ФФФ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Суд постановил, что запрет, наложенный Федерацией футбола Франции на ношение игроками хиджаба во время матчей, является "целесообразным и уместным".

В заявлении суда говорится, что спортивные федерации могут и имеют полномочия налагать на спортсменов обязательство о беспристрастности на соревнованиях.

Отметим, что в 2014 году ФИФА отменила запрет на ношение игроками хиджаба.