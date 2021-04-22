Французский клуб остался без владельца

Компания King Street, владеющая французским клубом "Бордо", объявила о прекращении финансирования клуба

Компания King Street, владеющая французским клубом "Бордо", объявила о прекращении финансирования клуба.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт команды.

В заявлении говорится, что основной причиной данного решения стало беспрецедентное падение доходов французских футбольных клубов, которое было вызвано пандемией Covid-19 и проблемами с договорённостью о контракте с телевещателем Mediapro.

King Street вложили в "Бордо" 46 млн евро с момента приобретения, однако больше не желают поддерживать клуб и финансировать его.

Президент клуба поместил его под защиту Коммерческого суда Бордо. Судом был назначен специалист, который будет нести ответственность за помощь в решении вопроса с поиском финансирования.

Компания KIng Street, которая занимается управлением инвестициями, стала владельцем "Бордо" в 2019 году. До этого клубом владела другая американская компания — General American Capital Partners.