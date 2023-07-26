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Французский клуб купил Жереми Бога за 18 млн евро

Французский клуб купил Жереми Бога за 18 млн евро Французская "Ницца" оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в "Аталанте".
Футбол
26 июля 2023 г. 09:57
Французский клуб купил Жереми Бога за 18 млн евро

Французская "Ницца" оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в "Аталанте".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении французского клуба.

О сроке соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет. Но, по некоторым данным, общая сумма трансфера составила 18 млн евро. Еще часть денег "Аталанта" может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

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