Французский клуб купил Жереми Бога за 18 млн евро

Французская "Ницца" оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в "Аталанте".

Французская "Ницца" оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в "Аталанте".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении французского клуба.

О сроке соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет. Но, по некоторым данным, общая сумма трансфера составила 18 млн евро. Еще часть денег "Аталанта" может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.