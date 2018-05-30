Французский клуб готов платить Криштиану Роналду 45 млн евро в год

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") хочет купить нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, руководство парижского клуба хочет видеть в атаке команды, кроме бразильца Неймара и француза Киллиана Мбаппе, еще и Криштиану Роналду.

Оно готово предложить португальцу контракт с годовым окладом 45 млн евро.

Однако "ПСЖ" боится, что покупка португальца упростит задачу "Реала" по осуществлению трансфера Неймара. То есть, он уйдет в обратном направлении. При этом в контракте Роналду с "Реалом" прописали опцию выкупа за 1 млрд евро. Клуб из столицы Франции готов заплатить не более 150 млн евро.

Отметим, что в сезоне-2017/18 33-летний Роналду отметился 26 голами в 27 матчах чемпионата Испании.