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    Французский клуб "Бордо" отправил в отставку главного тренера

    Бордо расстался с Жосленом Гурвеннеком

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Французский клуб "Бордо" отправил в отставку главного тренера основной команды Жослена Гурвеннека.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 46-летний специалист уволен из-за низких показателей.

    Временно исполнять обязанности наставника будет тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.

    Отметим, что Ж.Гурвеннек возглавлял "Бордо" с лета 2016 года. Под его руководством в текущем чемпионате коллектив после 21 тура находится на 13-й строчке с 23 очками. Команда проиграла в 5-ти из последних 6-ти матчей. 

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