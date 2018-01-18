Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Французский клуб "Бордо" отправил в отставку главного тренера основной команды Жослена Гурвеннека.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 46-летний специалист уволен из-за низких показателей.

Временно исполнять обязанности наставника будет тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.

Отметим, что Ж.Гурвеннек возглавлял "Бордо" с лета 2016 года. Под его руководством в текущем чемпионате коллектив после 21 тура находится на 13-й строчке с 23 очками. Команда проиграла в 5-ти из последних 6-ти матчей.