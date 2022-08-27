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Французский футболист станет самым дорогим защитником в мировом футболе

Французский футболист станет самым дорогим защитником в мировом футболе Английские "Челси" и "Лестер" достигли договоренности о переходе защитника Уэсли Фофана в лондонский клуб.
Футбол
27 августа 2022 г. 08:58
Французский футболист станет самым дорогим защитником в мировом футболе

Английские "Челси" и "Лестер" достигли договоренности о переходе защитника Уэсли Фофана в лондонский клуб.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, французский футболист станет самым дорогим защитником в мировом футболе. За переход 21-летнего Фофана "синие" заплатят "Лестеру" 82,5 млн евро сразу, но также сделка предусматривает бонусы.

После их активации стоимость Фофана превысит нынешний трансферный рекорд среди защитников - 87 млн евро, которые "Манчестер Юнайтед" заплатил тому же "Лестеру" за англичанина Гарри Магуайра в 2019 году.

Контракт игрока с "Челси" будет подписан до 2028 года.

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