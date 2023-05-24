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Французский футболист хочет покинуть "Барселону"

Французский футболист хочет покинуть "Барселону" Защитник каталонской "Барселоны" Жюль Кунде хочет покинуть свою команду в ближайшее трансферное окно.
Футбол
24 мая 2023 г. 00:16
Французский футболист хочет покинуть Барселону

Защитник каталонской "Барселоны" Жюль Кунде хочет покинуть свою команду в ближайшее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на Onefootball, француз дал добро руководству на то, чтобы клуб выслушал все предложения по его трансферу.

Кунде недоволен тем, что выступает на правом фланге обороны. Француз хочет действовать на родной позиции центрального защитника. Перед переходом в "Барселону" Жюль получил гарантию того, что будет играть именно в центре обороны.

Напомним, что Кунде прошлым летом мог перейти в "Челси", но в итоге выбрал вариант с "Барселоной", с которой выиграл чемпионство Ла Лиги.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı müdafiəçi “Barselona”dan ayrılmaq istəyir

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